SAT.1 Staffel 4 Folge 121
45 Min. Ab 12

Ein Vater lässt seine zwei Söhne in einem Spielzeugladen, um Einkäufe zu erledigen. Doch er kehrt nicht zurück. - In einer Sauna treibt ein Dieb sein Unwesen. Ein lautstarker Streit entsteht, weil der Sauna-Inhaber den Dieb mit einer Überwachungskamera überführen konnte. Diese war allerdings unerlaubt in den Kabinen installiert. - Morgens kommt ein Bestatter in sein Bestattungsinstitut und nimmt unerklärliche Geräusche war. Sofort vermutet er einen Einbrecher!

