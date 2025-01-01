Auf Streife
Folge 124: Schwangeres Au Pair Mädchen
45 Min.Ab 12
In einem Schmuckladen wird ein Au Pair beim Klauen erwischt. Als die Beamten sie zu ihrer Gastfamilie bringen, bricht sie zusammen und berichtet von einer ungewollten Schwangerschaft. - Als eine Gastronomin morgens ihr Restaurant betritt, trifft sie auf Chaos in der Küche. Sie vermutet einen Einbrecher, doch es gibt keine Einbruchspuren. - Und: In einem Linienbus dreht ein Rentner durch und schlägt mit seiner Gehhilfe auf einen Schüler ein, der alles über sich ergehen lässt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1