SAT.1Staffel 4Folge 128
45 Min.Ab 12

An einem Badesee wird ein 28-Jähriger brutal von zwei Männern zusammengeschlagen. Der Grund für die Attacke: Er ist ein Spanner. Doch ist er das tatsächlich? - Einbruch im Kindergarten - ohne Einbruchspuren: Die Tür steht sperrangelweit offen. Hatte der Einbrecher einen Schlüssel? - Ein Schüler gibt seiner Schulkameradin Fahrstunden in einem Wohngebiet. Bis die Polizei die zwei Teenager erwischt.

SAT.1
