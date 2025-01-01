Auf Streife
Folge 171: Hausrat zersägt
45 Min.Ab 12
Ein 48-Jähriger schwingt vor Wut die Flex und zersägt den kompletten Hausstand in zwei Stücke. Wie kommt er zu diesem Wahnsinn? - Eine Inline-Skaterin wird von einem Auto angefahren. Nachdem der Unfallverursacher aus der Not heraus die Mutter anruft, flüchtet er. - Eine 14-Jährige wird von den Polizisten in der Nähe eines Campingplatzes aufgegriffen. Sie steht offensichtlich unter Drogeneinfluss. Kann ein Besuch bei den Eltern auf dem Zeltplatz die Sache aufklären?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1