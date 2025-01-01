Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Versuchter gemeinsamer Selbstmord

SAT.1Staffel 4Folge 35
Versuchter gemeinsamer Selbstmord

Versuchter gemeinsamer SelbstmordJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 35: Versuchter gemeinsamer Selbstmord

45 Min.Ab 12

Drei Mädchen treffen sich im Wald, um gemeinsam ihrem Leben ein Ende zu setzen. Treffen die Polizisten rechtzeitig ein? - Eine ältere Dame kann den gerufenen Schlüsseldienst nicht bezahlen, da flippt der Dienstleister aus und demoliert ihre Garteneinrichtung. - Ein Lady Gaga-Double hat das teuerste Hotelzimmer angemietet und dort wie ein Rockstar gehaust. Zeit, dass die Polizei für Ordnung sorgt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen