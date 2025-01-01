Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pauker prügeln

SAT.1Staffel 4Folge 61
Folge 61: Pauker prügeln

44 Min.Ab 12

Ein Lehrer wird Opfer einer Prügelattacke durch eine Schülerin und ihren Bruder. Schlechte Noten gleich schlechte Manieren? - Einem Sanitäter wird der Rettungswagen geklaut. Darin befinden sich sein Kollege und eine Patientin. - Eine junge Frau wählt mitten in der Nacht den Notruf. Sie wollte bei ihrer Schwester übernachten. Ihr Schwager ist zu ihr ins Bett gekommen und hat sie sexuell belästigt. Doch der Mann kann sich an nichts erinnern ...

