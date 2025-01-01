Auf Streife
Folge 93: Der Schuhtick
45 Min.Ab 12
Ein 40-Jähriger wird zum Schuh-Dieb und reißt Frauen sein Objekt der Begierde direkt von den Füßen. - Drei Jugendliche prügeln auf einen 17-Jährigen ein. Dieser wollte nur seinen 13-jährigen Bruder verteidigen. Doch warum hat dieser Ärger mit den Älteren? - Der Hund ihres Nachbarn ist nachts in den Garten eines Ehepaars eingedrungen und hat alles verwüstet. - Ein Opa auf einem Mofa hinterlässt eine Spur von Kratzern an fremden Autos.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1