Streit um dreijährige Hannah

SAT.1Staffel 4Folge 99
Streit um dreijährige Hannah

Folge 99: Streit um dreijährige Hannah

45 Min.Ab 12

Eine Dreijährige ist allein mit ihrem Bobby-Car unterwegs und verursacht einen Unfall - von den Eltern fehlt jede Spur. Ein Nachbarspaar gibt Hinweise und bringt damit den Vater in die Bredouille. - Junggesellinnenabschied mit viel nackter Haut, da muss der eifersüchtige Verlobte eingreifen und beginnt eine handfeste Schlägerei. - Ein 19-Jähriger liefert sich mit einem 20-Jährigen einen grotesken Kampf im Superhelden-Kostüm - um die Gunst einer wenig faszinierten 18-Jährigen.

SAT.1
