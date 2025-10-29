Pannen, Pech und PlündererJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 10: Pannen, Pech und Plünderer
45 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Die Hälfte der Saison ist vergangen, und die Ferals sind außer sich vor Wut: Ein Gold-Dieb ist auf ihrem Gelände herumgeschlichen. Unterdessen sorgt ein Tankleck bei Jacqui und Andrew für eine verspätete Ankunft bei ihrem Auftraggeber.
