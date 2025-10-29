Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Eine angespannte Partnerschaft

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 8vom 29.10.2025
Eine angespannte Partnerschaft

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 8: Eine angespannte Partnerschaft

45 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Die Poseidon Crew befindet sich auf Goldsuche in den Bergen. Auf 1.200 Metern Höhe macht ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung, und sie müssen ihr Auto abfahrbereit machen, bevor der Schnee sämtliche Routen dicht macht. Die Goldsuche hat indes negative Auswirkungen auf Jacqui und Andrews Beziehung.

