Die Ferals auf Rettungsmission
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 3: Die Ferals auf Rettungsmission
45 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Ein verheerendes Feuer wirft die "Goldtimers" schon zu Beginn der Saison zurück, während Marcus und Linden versuchen, den bestmöglichen Preis für eine große Maschine auszuhandeln.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.