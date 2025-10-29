Durchbruch in den UntergrundJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 6: Durchbruch in den Untergrund
45 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Das Goldgräber-Team "The Poseidon Crew" muss aus Mangel an Alternativen die vereisten Ebenen rund um Victoria nach dem Edelmetall absuchen. Indes geben die "Goldtimers" ihre letzten Dollar aus, um sich mit dringend benötigten Geräten auszustatten.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.