Krisen, Kollaps und KrustenkalkJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 14: Krisen, Kollaps und Krustenkalk
45 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Diebe verwüsten das Camp der Gold Retrievers. Das Ereignis setzt der Geschäftsbeziehung zwischen Brad und Chris enorm zu. Martin und Linden dürfen sich heute zu den Glückspilzen zählen - sie finden mehrere Gold-Nuggets.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.