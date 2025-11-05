Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Glück im Unglück

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 11vom 05.11.2025
Glück im Unglück

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 11: Glück im Unglück

45 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Die Poseidon Crew sichert sich die Genehmigung, auf Victorias "Golden Triangle" zu bohren. Es ist ihre einzige Chance, die Saison zu retten - doch plötzlich verzögert sich der Start um eine weitere Woche, und Verzweiflung kommt auf. Im Westen Australiens werden Shane und Russell von heftigem Regen überrascht.

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

