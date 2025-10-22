Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 20: Endspurt
45 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
In der letzten Woche der Saison zeigt das Thermometer beinahe 50 Grad an, doch die Ferals geben die Suche nach Gold nicht auf. Gebohrt wird nachts, und die Ausdauer des Teams soll sich bezahlt machen. Die Poseidon Crew kämpft indes mit den Folgen einer unterirdischen Überflutung.
Weitere Folgen in Staffel 7
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.