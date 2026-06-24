Lebensgefährliche SommerhitzeJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 16: Lebensgefährliche Sommerhitze
45 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Der Poseidon Crew läuft die Zeit davon. Wann finden sie endlich das 30 Kilo schwere Goldnugget? Die Gold Retrievers haben indes mit starker Hitze zu kämpfen.
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Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.