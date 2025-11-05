Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 12: Endlich - Gold
45 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Jacqui und Andrew schlagen sich mit Gold-Dieben herum, während Marcus, Linden und Dale ihre Bohrungen sehr nahe an der Stelle ansetzen, an der das größte Goldnugget in der Geschichte Westaustraliens gefunden wurde. Werden sie den Rekord brechen?
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.