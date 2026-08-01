Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 10: Eine Küche für Kat
45 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Jacqui und Andrew tasten sich am Fish Creek immer weiter in die Wildnis vor. Als sie auf unberührtes Gebiet stoßen, haben sie plötzlich einen Lauf. Bei Kat und Brett läuft es weniger rund: Immer wieder gibt es Pannen, und das Gold macht sich rar. Zum Glück hat Brett eine Überraschung parat.
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.