Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 20: Nevilles Traum
45 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 12
Emotionale Momente bei Familie Perry und der "Poseidon Crew": Der todkranke Neville hat endlich eine erste Schürferlaubnis für ein Grundstück erhalten, auf dem er einen gigantischen Goldschatz vermutet. Bei den "Gold Devils" kann die womöglich letzte Saison dank Pauls Cyanidlauge vielleicht doch noch mit Gewinn enden.
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.