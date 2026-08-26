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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Nevilles Traum

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 20vom 02.09.2026
Nevilles Traum

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 20: Nevilles Traum

45 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 12

Emotionale Momente bei Familie Perry und der "Poseidon Crew": Der todkranke Neville hat endlich eine erste Schürferlaubnis für ein Grundstück erhalten, auf dem er einen gigantischen Goldschatz vermutet. Bei den "Gold Devils" kann die womöglich letzte Saison dank Pauls Cyanidlauge vielleicht doch noch mit Gewinn enden.

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