Auf den Spuren einer LegendeJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 4: Auf den Spuren einer Legende
45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Salty und Alan heften sich an die Fersen des verschollenen Goldgräbers Smithy. Finden sie sein Lager, dann vielleicht auch seine sagenumwobene Goldader. Unterdessen nutzen Justin und Chloe ihren Hubschrauber nicht nur für den Viehtrieb, sondern auch, um im Outback nach Gold zu suchen. Doch als einer ihrer Kollegen abstürzt, steht alles in den Sternen.
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Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.