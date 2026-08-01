Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 16: Überall Schweinerei
45 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Jacquie und Andrew beschließen, der mörderischen Hitze zu entgehen und nachts nach Gold zu suchen. Statt eines Hitzschlags droht nun aber die Begegnung mit Wildschweinen. Mit einer Schweinerei kämpfen auch Shane und Kate: Der Antrieb ihrer Goldwaschtrommel wurde gestohlen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.