Goldsuche unter ExtrembedingungenJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 18: Goldsuche unter Extrembedingungen
45 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 12
Die Hitze im Outback macht den Goldgräbern zu schaffen. Wer jetzt kein Gold findet, verpasst die letzte Chance, bevor die Temperaturen ein Weiterarbeiten unmöglich machen. Sowohl für die Brumbies als auch für die McGhies ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Salty und Alan legen ebenfalls einen Schlussspurt hin, um ihr Saisonziel von 25 Unzen noch zu erreichen. Doch sie haben die Rechnung ohne die Krokodile gemacht ...
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.