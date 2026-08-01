Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 3: Anfängerglück
45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Justin und Chloé verdienen ihre Brötchen hauptsächlich mit dem Viehtrieb, suchen aber bei jeder Gelegenheit nach Gold. Nachdem sie an einer abgelegenen Stelle gesucht haben, springt ihr Hubschrauber nicht mehr an. Justin versucht verzweifelt, die Batterie am Lagerfeuer wieder in Gang zu bringen.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.