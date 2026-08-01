Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 15: Gefährliche Hitze
45 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Nachdem Paul einem eigenen Projekt nachgeht, benötigen Alex und Mel dringend Hilfe auf Fair Lady. Die Arbeit ist zu viel für zwei Personen und noch dazu kommt es fast zu einem Unglück. Gut, dass kurz darauf Rob auftaucht, der sich als Teammitglied bewirbt. Brad und sein Dad Max müssen den großen Baggerlader reparieren, damit sie endlich weiter nach Gold suchen können. Doch die Reparatur gestaltet sich etwas schwierig, sodass die beiden in die Trickkiste greifen müssen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.