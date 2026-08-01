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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Mit Segen der Götter

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 7vom 19.08.2026
Mit Segen der Götter

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 7: Mit Segen der Götter

45 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Salty und Alan können ihr Glück kaum fassen, als sie die Genehmigung bekommen, in Mardudhunera Country nach Gold zu suchen. Das Schürfen im Land der Ureinwohner ist für sie unter Beachtung bestimmter Regeln erlaubt. Und die Götter scheinen den beiden wohlgesonnen zu sein: Schon beim ersten Tauchgang findet Salty ein großes Goldstück - und das ist nur der Anfang.

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