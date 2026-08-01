Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 2: Ab durchs Gebläse
45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Brad kehrt gegen alle Widerstände in das Outback zurück. Gemeinsam mit seiner Familie will er die Devil's Cut Mine endlich profitabel machen. Jacqui und Andy kämpfen sich durch tropische Wälder und Wildnis zum Fish Creek. Dort vermuten sie bisher unentdeckte Goldvorkommen.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.