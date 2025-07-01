Barbara Karlich - Talk um 4: Männer machen Probleme, Frauen finden LösungenJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 278: Barbara Karlich - Talk um 4: Männer machen Probleme, Frauen finden Lösungen
53 Min.Folge vom 01.07.2025
Männer und Frauen gehen die Herausforderungen des Alltags oft unterschiedlich an. Während die einen lieber analysieren und diskutieren, suchen die anderen pragmatisch nach Wegen, um Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Doch sind diese Unterschiede wirklich geschlechterspezifisch - oder spielen Persönlichkeit und Erfahrung eine größere Rolle?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbara Karlich - Talk um 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0