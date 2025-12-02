Barbara Karlich - Talk um 4: Wir brauchen Chancen, kein Mitleid!Jetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 349: Barbara Karlich - Talk um 4: Wir brauchen Chancen, kein Mitleid!
52 Min.
Folge vom 02.12.2025
Die Gäste dieser Sendung wollen behandelt werden, wie alle anderen auch. Barrieren existieren vor allem in den Köpfen der Menschen. Menschen mit Behinderung brauchen kein falsch verstandenes Mitleid oder Bevormundung, sondern faire Chancen, Inklusion und Unterstützung, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Dabei zielt Inklusion darauf ab, dass alle Menschen in einer Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben können – und zwar in allen Lebensbereichen wie Bildung, Arbeit und Freizeit.
