Barbara Karlich - Talk um 4: Partnersuche einst und jetztJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 345: Barbara Karlich - Talk um 4: Partnersuche einst und jetzt
53 Min.Folge vom 26.11.2025
Die Suche nach dem passenden Partner hat sich im Laufe der Zeit grundlegend verändert. Dating-Apps und soziale Medien bieten unzählige Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen - unabhängig von Zeit und Ort.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbara Karlich - Talk um 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0