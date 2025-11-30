Barbara Karlich - Talk um 4: Fleischlos glücklich?Jetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 347: Barbara Karlich - Talk um 4: Fleischlos glücklich?
52 Min.Folge vom 30.11.2025
Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst dafür, auf Fleisch zu verzichten - sei es aus gesundheitlichen, ethischen oder ökologischen Gründen. Doch kann man ohne Steak, Schnitzel und Wurst wirklich glücklich sein und - vor allem auch - satt werden? Wer sich auf eine fleischlose Ernährung einlässt, entdeckt oft eine neue Vielfalt an Gerichten, frische Geschmackswelten und kreative Rezepte. Viele berichten von mehr Wohlbefinden, einem leichteren Körpergefühl und dem guten Gewissen, einen Beitrag zum Tierschutz und zur Umwelt zu leisten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbara Karlich - Talk um 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0