Barbara Karlich - Talk um 4: Würmer statt Würstel: Die Zukunft der Ernährung?Jetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 344: Barbara Karlich - Talk um 4: Würmer statt Würstel: Die Zukunft der Ernährung?
53 Min.Folge vom 25.11.2025
Die Suche nach nachhaltigen Alternativen zum klassischen Fleischkonsum rückt essbare Insekten und Würmer immer stärker in den Fokus. Während in vielen Teilen der Welt bereits seit Jahrhunderten Insekten auf dem Speiseplan stehen, gilt ihr Verzehr in westlichen Ländern noch als ungewohnt. Doch angesichts wachsender Weltbevölkerung, knapper Ressourcen und der ökologischen Belastung durch Massentierhaltung stellt sich die Frage: Sind Würmer und Insekten die Proteinquelle der Zukunft?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbara Karlich - Talk um 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0