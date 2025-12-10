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Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Ich bin verliebt in die Liebe

ORF2Staffel 1Folge 354vom 10.12.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Ich bin verliebt in die Liebe

Barbara Karlich - Talk um 4: Ich bin verliebt in die LiebeJetzt kostenlos streamen

Barbara Karlich - Talk um 4

Folge 354: Barbara Karlich - Talk um 4: Ich bin verliebt in die Liebe

52 Min.Folge vom 10.12.2025

Verliebt zu sein ist ein wunderbares Gefühl - doch manchmal ist es nicht eine bestimmte Person, sondern die Liebe selbst, die unser Herz höherschlagen lässt. Die Vorstellung von Schmetterlingen im Bauch, romantischen Gesten und großen Gefühlen verleiht dem Alltag einen besonderen Zauber.

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