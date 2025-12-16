Barbara Karlich - Talk um 4: Die Kunst des NeuanfangsJetzt kostenlos streamen
Folge 358: Barbara Karlich - Talk um 4: Die Kunst des Neuanfangs
53 Min.Folge vom 16.12.2025
Es erfordert Mut, alte Pfade zu verlassen und sich auf Unbekanntes einzulassen. Jeder Neubeginn bietet die Chance, sich selbst neu zu entdecken, Fehler hinter sich zu lassen und mit frischer Energie neue Wege zu gehen. Letztlich kann jeder Abschied auch ein Anfang sein - eine Gelegenheit, das Leben bewusster und erfüllter zu gestalten.
