Barbara Karlich - Talk um 4: Kirche 2.0 - Frischer Wind im GottesdienstJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 356: Barbara Karlich - Talk um 4: Kirche 2.0 - Frischer Wind im Gottesdienst
53 Min.Folge vom 14.12.2025
Tradition und Wandel müssen sich in der Kirche nicht ausschließen: Ob moderne Musik, interaktive Elemente oder digitale Übertragungen - vielerorts werden klassische Strukturen aufgebrochen, um Menschen jeden Alters anzusprechen. Gleichzeitig bleibt Raum für Stille, Besinnung und das gemeinsame Gebet. Kirche 2.0 bedeutet, den Glauben in die Gegenwart zu holen - offen, einladend und mit dem Blick nach vorn. So entstehen vielerorts Gottesdienste, die verbinden, bewegen und neue Wege eröffnen. Bildquelle: ORF
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