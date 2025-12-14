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Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Kirche 2.0 - Frischer Wind im Gottesdienst

ORF2Staffel 1Folge 356vom 14.12.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Kirche 2.0 - Frischer Wind im Gottesdienst

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Barbara Karlich - Talk um 4

Folge 356: Barbara Karlich - Talk um 4: Kirche 2.0 - Frischer Wind im Gottesdienst

53 Min.Folge vom 14.12.2025

Tradition und Wandel müssen sich in der Kirche nicht ausschließen: Ob moderne Musik, interaktive Elemente oder digitale Übertragungen - vielerorts werden klassische Strukturen aufgebrochen, um Menschen jeden Alters anzusprechen. Gleichzeitig bleibt Raum für Stille, Besinnung und das gemeinsame Gebet. Kirche 2.0 bedeutet, den Glauben in die Gegenwart zu holen - offen, einladend und mit dem Blick nach vorn. So entstehen vielerorts Gottesdienste, die verbinden, bewegen und neue Wege eröffnen. Bildquelle: ORF

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