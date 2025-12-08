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Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Hürden überwinden, Leben meistern

ORF2Staffel 1Folge 352vom 08.12.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Hürden überwinden, Leben meistern

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Barbara Karlich - Talk um 4

Folge 352: Barbara Karlich - Talk um 4: Hürden überwinden, Leben meistern

52 Min.Folge vom 08.12.2025

Es sind nicht die einfachen Phasen, die uns prägen, sondern die schwierigen. In diesen Momenten lernen wir, uns neu zu orientieren, Lösungen zu finden und weiterzumachen - auch wenn der Weg steinig scheint. Jeder Schritt, den wir in diesen Momenten machen, bringt uns ein Stück näher zu der Version von uns selbst, die wir sein wollen.

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