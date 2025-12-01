Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 348vom 01.12.2025
Folge vom 01.12.2025

Esoterik übt auf viele Menschen eine starke Anziehungskraft aus. Im Mittelpunkt stehen oft spirituelle Erfahrungen, die Suche nach innerer Erkenntnis und die Vorstellung, dass es hinter der sichtbaren Welt eine tiefere, geistige Realität gibt. Hinter der Suche nach Sinn und Heilung verbergen sich oft kommerzielle Interessen, die mit Ängsten und Hoffnungen spielen.

