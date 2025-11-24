Barbara Karlich - Talk um 4: Klug und talentiert - Tiere im RampenlichtJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
53 Min.Folge vom 24.11.2025
Hunde, die Schimmel erschnüffeln, Kakadus, die sich Werkzeuge basteln und Hühner, die Tricks lernen. Solche Beispiele zeigen, wie viel mehr in Tieren steckt, als wir ihnen oft zutrauen. Neue Studien rücken ihre Intelligenz ins Rampenlicht - und fordern unsere Sicht auf die Tierwelt heraus.
