Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Klug und talentiert - Tiere im Rampenlicht

ORF2Staffel 1Folge 343vom 24.11.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Klug und talentiert - Tiere im Rampenlicht

Barbara Karlich - Talk um 4: Klug und talentiert - Tiere im RampenlichtJetzt kostenlos streamen

Barbara Karlich - Talk um 4

Folge 343: Barbara Karlich - Talk um 4: Klug und talentiert - Tiere im Rampenlicht

53 Min.Folge vom 24.11.2025

Hunde, die Schimmel erschnüffeln, Kakadus, die sich Werkzeuge basteln und Hühner, die Tricks lernen. Solche Beispiele zeigen, wie viel mehr in Tieren steckt, als wir ihnen oft zutrauen. Neue Studien rücken ihre Intelligenz ins Rampenlicht - und fordern unsere Sicht auf die Tierwelt heraus.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Barbara Karlich - Talk um 4
ORF2
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4

Alle 1 Staffeln und Folgen