Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Die Apotheke der Natur

ORF2Staffel 1Folge 280vom 02.07.2025
52 Min.Folge vom 02.07.2025

Schon seit Jahrtausenden vertrauen Menschen auf die heilende Wirkung der Pflanzen. Ob beruhigende Kamille, entzündungshemmender Salbei oder belebender Ingwer - Pflanzen und Kräuter liefern wertvolle Inhaltsstoffe, die auf natürliche Weise die Gesundheit unterstützen können. In einer Zeit, in der das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und sanfte Heilmethoden wächst, rücken traditionelle Hausmittel und pflanzliche Wirkstoffe wieder stärker in den Fokus.

ORF2
