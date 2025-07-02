Barbara Karlich - Talk um 4: Die Apotheke der NaturJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 280: Barbara Karlich - Talk um 4: Die Apotheke der Natur
52 Min.Folge vom 02.07.2025
Schon seit Jahrtausenden vertrauen Menschen auf die heilende Wirkung der Pflanzen. Ob beruhigende Kamille, entzündungshemmender Salbei oder belebender Ingwer - Pflanzen und Kräuter liefern wertvolle Inhaltsstoffe, die auf natürliche Weise die Gesundheit unterstützen können. In einer Zeit, in der das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und sanfte Heilmethoden wächst, rücken traditionelle Hausmittel und pflanzliche Wirkstoffe wieder stärker in den Fokus.
