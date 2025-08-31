Barbara Karlich - Talk um 4: Hinter den Kulissen - Prominente LebenswegeJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 282: Barbara Karlich - Talk um 4: Hinter den Kulissen - Prominente Lebenswege
53 Min.Folge vom 31.08.2025
Das öffentliche Bild von Prominenten ist oft geprägt von Erfolg und Glanz. Doch hinter den Kulissen verlaufen viele Lebenswege alles andere als geradlinig. Bekannte Persönlichkeiten erleben Höhenflüge, die sie ins Rampenlicht katapultieren, aber auch Rückschläge und Krisen, die sie fordern und prägen.
