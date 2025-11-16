Barbara Karlich - Talk um 4: Flora und Fauna - Mehr Raum für VielfaltJetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 337: Barbara Karlich - Talk um 4: Flora und Fauna - Mehr Raum für Vielfalt
53 Min.Folge vom 16.11.2025
Die Artenvielfalt ist das Fundament unseres Planeten - sie versorgt uns mit Nahrung, Sauerstoff und bildet ein stabiles Ökosystemen. Doch vielerorts schrumpfen Lebensräume, werden Monokulturen ausgedehnt und natürliche Rückzugsorte für Pflanzen und Tiere immer seltener. Viele Arten sind bedroht: Zahlreiche Pflanzen und Tiere sind akut gefährdet oder bereits ausgestorben, und der Mensch trägt maßgeblich dazu bei.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbara Karlich - Talk um 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0