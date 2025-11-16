Zum Inhalt springenBarrierefrei
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Flora und Fauna - Mehr Raum für Vielfalt

ORF2Staffel 1Folge 337vom 16.11.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Flora und Fauna - Mehr Raum für Vielfalt

53 Min.Folge vom 16.11.2025

Die Artenvielfalt ist das Fundament unseres Planeten - sie versorgt uns mit Nahrung, Sauerstoff und bildet ein stabiles Ökosystemen. Doch vielerorts schrumpfen Lebensräume, werden Monokulturen ausgedehnt und natürliche Rückzugsorte für Pflanzen und Tiere immer seltener. Viele Arten sind bedroht: Zahlreiche Pflanzen und Tiere sind akut gefährdet oder bereits ausgestorben, und der Mensch trägt maßgeblich dazu bei.

