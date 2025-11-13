Barbara Karlich - Talk um 4: Ohne Fleiß kein Preis?Jetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 336: Barbara Karlich - Talk um 4: Ohne Fleiß kein Preis?
52 Min.Folge vom 13.11.2025
Wer sich anstrengt und seine Ziele konsequent, wird am Ende belohnt - so die klassische Vorstellung. Doch stimmt das heute noch uneingeschränkt? In einer Welt, in der Talent, Glück und äußere Umstände eine große Rolle spielen, wird der Wert von Fleiß immer wieder hinterfragt. Manche erreichen ihre Ziele scheinbar mühelos, andere kämpfen trotz großer Anstrengung vergeblich. Dennoch bleibt Fleiß für viele ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbara Karlich - Talk um 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0