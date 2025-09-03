Barbara Karlich - Talk um 4: Geld und Glück: Wie viel ist genug?Jetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 285: Barbara Karlich - Talk um 4: Geld und Glück: Wie viel ist genug?
52 Min.Folge vom 03.09.2025
Ein gewisses Maß an finanzieller Sicherheit erleichtert das Leben: Wer sich keine Sorgen um das tägliche Auskommen machen muss, kann entspannter in die Zukunft blicken. Viel entscheidender als der Kontostand sind für viele Menschen aber andere Faktoren: Zeit für Familie und Freunde, Gesundheit, Sinn im Leben und die Möglichkeit, eigene Träume zu verwirklichen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Barbara Karlich - Talk um 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0