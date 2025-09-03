Zum Inhalt springenBarrierefrei
Barbara Karlich - Talk um 4

Barbara Karlich - Talk um 4: Geld und Glück: Wie viel ist genug?

ORF2Staffel 1Folge 285vom 03.09.2025
Barbara Karlich - Talk um 4: Geld und Glück: Wie viel ist genug?

Barbara Karlich - Talk um 4: Geld und Glück: Wie viel ist genug?Jetzt kostenlos streamen

Barbara Karlich - Talk um 4

Folge 285: Barbara Karlich - Talk um 4: Geld und Glück: Wie viel ist genug?

52 Min.Folge vom 03.09.2025

Ein gewisses Maß an finanzieller Sicherheit erleichtert das Leben: Wer sich keine Sorgen um das tägliche Auskommen machen muss, kann entspannter in die Zukunft blicken. Viel entscheidender als der Kontostand sind für viele Menschen aber andere Faktoren: Zeit für Familie und Freunde, Gesundheit, Sinn im Leben und die Möglichkeit, eigene Träume zu verwirklichen. Bildquelle: ORF

