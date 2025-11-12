Barbara Karlich - Talk um 4: Dünn, dick, glücklich?Jetzt kostenlos streamen
Barbara Karlich - Talk um 4
Folge 335: Barbara Karlich - Talk um 4: Dünn, dick, glücklich?
53 Min.Folge vom 12.11.2025
Eine positive Einstellung zum eigenen Körper heißt nicht, alles perfekt zu finden. Es bedeutet vielmehr, sich selbst mit Freundlichkeit zu begegnen und den eigenen Körper anzunehmen - unabhängig von der Form oder Größe. Zufriedenheit beginnt im Kopf: Wer lernt, sich selbst zu akzeptieren und auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, kann gelassener und glücklicher durchs Leben gehen. Denn am Ende zählt nicht, wie wir aussehen, sondern wie wir uns fühlen. Bildquelle: ORF
