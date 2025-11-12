Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 335vom 12.11.2025
53 Min.Folge vom 12.11.2025

Eine positive Einstellung zum eigenen Körper heißt nicht, alles perfekt zu finden. Es bedeutet vielmehr, sich selbst mit Freundlichkeit zu begegnen und den eigenen Körper anzunehmen - unabhängig von der Form oder Größe. Zufriedenheit beginnt im Kopf: Wer lernt, sich selbst zu akzeptieren und auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, kann gelassener und glücklicher durchs Leben gehen. Denn am Ende zählt nicht, wie wir aussehen, sondern wie wir uns fühlen. Bildquelle: ORF

