Bauer sucht Frau
Folge 1: Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 1
73 Min.Ab 6
Mit dem ersten Auftritt von Arabella Kiesbauer beginnt eine neue „Bauer sucht Frau“-Ära. In den beiden Vorstellungssendungen präsentiert sie die Bauern, zeigt deren Leben und Familien sowie natürlich die Bauernhöfe. Die Bauern sind zwischen 25 und 60 Jahre alt, wobei elf Männer und zwei Damen auf Liebessuche gehen. In dieser Folge präsentiert sich Hannes – der kernige Ranggler, Johann – der gemütliche Harleyfan, Gerfried – der lässige Pferdewirt, Bianca – die freche Metzgerin, Severin – Der lebenslustige Romantiker und Franz – der trendige Winzer.
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
