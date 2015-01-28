Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 22Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 22: Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 22
Franz wird von seinen Hofdamen in die Zange genommen und muss sich erklären: Ist der trendige Winzer etwa nur ein windiger Macho, der nicht mehr als abwertende Sprüche über die Figur seiner Damen zu bieten hat und mit Julia nur eine Frau für eine Nacht gesucht hat? Bei Katrin nahm die Hofwoche eine rasante Wendung, als Tonmann Zoltan wie aus dem Nichts auftauchte. Die hübsche Kärntnerin hatte sich richtig in den feschen Bayer verschossen, ihn aber kurz nach der Hofwoche wieder für Mario verlassen. Mario will aber derzeit nichts mehr von Katrin wissen. Was ist zwischen den beiden passiert, und welche Rolle wird Zoltan diesmal spielen? Auch Anton muss sich heute seinen Hofdamen, allen voran Andrea, stellen. Im Gespräch wird schnell klar: Diese beiden werden keine Freunde mehr. Andrea gibt dem Kürbisbauer die Schuld für ihren alkoholisierten Auftritt. Anton soll sie mit einem perfiden Plan abgefüllt haben. Dieser jedoch wehrt die Vorwürfe entschieden ab und ist froh, als er das Gespräch endlich hinter sich hat. Sein Interesse gilt auch längst den vielen anderen Damen auf dem Fest. Mit einer bandelt er besonders heftig an… Bianca verlebte eine sehr amüsante Hofwoche mit ihren Bewerbern Christian, Markus und Michael. Aber so richtig mit Christian funktioniert hat es am Ende leider nicht. Im Nachhinein gibt Bianca zu, sich für den Falschen entschieden zu haben. Gibt ihr Michael die zweite Chance? Schlechte Stimmung herrscht bei Andreas und seinen Hofdamen: Nicht alles ist im Gespräch mit Arabella geklärt worden, denn Maria glaubt, dass der Großbauer nur mit ihren Gefühlen gespielt hat. Auch Sabrina ist unglücklich und gekränkt, nachdem Andreas sie als „Hoftussi“ bezeichnet hat. Auch zwischen Joe und Karin herrscht Uneinigkeit und die derzeitige Lage ist mehr als kompliziert. Der Bergbauer sucht Rat bei seiner Freundin Bianca. Für Severin hält Arabella heute zwei Überraschungen bereit: Zuerst erhält der wenig galante Kärntner ein Coaching für gutes Benehmen, denn in der Hofwoche hatte er sich nur selten als Gentleman präsentiert. Dann darf Severin das frisch Erlernte am lebenden Objekt anwenden: Arabella hat extra eine weitere Bewerberin aus Wien eingeladen, die den Kärntner unbedingt kennenlernen will. Zorina muss allerdings schnell feststellen, dass Severin scheinbar nicht zu den schnellsten Lernern gehört… Für Biker Johann geht ein großer Wunsch in Erfüllung: Endlich hat er Zeit für ein ausgiebiges Date mit Wiesn-Flirt Gabriela. Die Krankenschwester aus Garmisch-Partenkirchen stammt ursprünglich aus der Steiermark und wünscht sich nichts sehnlicher, als in ihre Heimat zurückzukehren. Beste Voraussetzungen für Johann, der seiner Angebeteten nur zu gern jeden Wunsch erfüllt. Zum großen Finale wird’s emotional: Auf der mit Feuerschalen geschmückten Hotelterrasse steht die Ziehung des Gewinnerpärchens der romantischen Parisreise an. Bevor die Bauern das Fest bei einem großen Feuerwerk feucht-fröhlich ausklingen lassen, gibt es außerdem noch eine große emotionale Überraschung.
