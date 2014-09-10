Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 4: Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 4
In Niederösterreich wird es ernst für Winzer Franz. Die Damen reisen an und werden neben Gastgeber Franz auch von dessen Ex-Frau Daniela und den gemeinsamen Töchtern Tatjana und Karolina erwartet. Kaum ist Kandidatin Nummer 1, Julia, angekommen, muss sich Franz allerdings schon wieder in Richtung Bahnhof verabschieden. Julia wird derweil von Daniela in Beschlag genommen und umgehend in die Arbeit in der Heurigenküche eingespannt. Ex-Frau Daniela ist von Julia begeistert und glaubt fest daran, dass sie auch Franz gefällt. Der ist allerdings schon längst mit dem Kennenlernen der 38 Jahre alten Burgi aus dem Salzburger Land beschäftigt. Severin hat auf seinem kunterbunten Biohof Christl, Gabriele und Schweizerin Corinne bereits empfangen und dem 51-Jährigen ist die große Freude darüber anzumerken. Aber es wartet auch Arbeit am Hof, die Kapitän Severin heiter kommentiert und analysiert. Resultat: Gabriele hat zumindest hier die Nase vorne. Gute-Nacht-Busserl samt Umtrunk gibt es aber für alle. Während Severin erschöpft und glücklich zugleich ins Bett fällt, gibt es bei den fröhlichen Frauen allerdings plötzlich Gesprächsbedarf... Während die Tiroler Galloway-Züchter schon bei den Vorbereitungen allerlei Schabernack treiben, geht es in Vorarlberg etwas ruhiger zu. Mit der 23-jährigen Kärntnerin Jennifer hat Florian bereits eine Dame in sein Haus einquartiert. Nun erreicht mit der Oberösterreicherin Jacqueline die zweite Bewerberin den Hof. Obwohl die sympathische Rothaarige sehr gut bei Florian ankommt, will zwischen den beiden einfach kein Gespräch zustande kommen, so dass Florian nach vielen peinlichen Momenten der Stille sie ebenfalls im Haus einquartiert. Jacqueline fühlt sich sehr geehrt, dass Florian sie in seinem Schlafzimmer unterbringt, aber dann wundert sie sich doch, dass Florian sie nicht mit der schon anwesenden Konkurrentin im Nachbarzimmer bekannt gemacht hat, aber der ist mit seinen Gedanken schon längst woanders. Denn mit der 21-jährigen Christiane trifft auch schon die letzte Favoritin ein. Ihr äußeres Erscheinungsbild sowie das sehr individuelle Begrüßungsgeschenk lassen die Augen des Vorarlbergers leuchten und ihn seine längst verloren geglaubte Sprache wiederfinden. Kärntnerin Katrin verbringt den Abend mit ihren drei Männern in einem Gasthaus. Hier warten bereits die Freunde und ihre Familie gespannt auf das Vierergespann. Der Tiroler Mario hat generell keine Probleme auf Menschen zuzugehen und schnappt sich auch prompt Katrins Eltern als erste Gesprächspartner. Beim anschließenden Tanzen gerät dann der zurückhaltende Bewerber Roman mehr und mehr ins Abseits. Denn während Mario und Christian hemmungslos mit Katrin und deren bester Freundin über das Parkett fegen, bleibt Roman für den Rest des Abends auf seinem angestammten Platz sitzen. Das kommt bei Katrin nicht gut an, wünscht sie sich doch einen Partner, der auf sie zugehen, sie führen und die Initiative ergreifen kann. Aber trotzdem ist für Roman der Zug noch nicht abgefahren, denn Katrin möchte ihm mehr Zeit und weitere Chancen geben. Am nächsten Morgen will Katrin die schlafenden Männer mit einem gewagten Outfit und Kaffee überraschen. Roman aber überrascht eher sie, denn sein freier Oberkörper zeigt ein gestähltes Sixpack, was Katrin nicht schlecht schauen lässt. Die beiden anderen sind zwar weniger muskulös, dafür aber deutlich freizügiger. Katrin soll sich sofort in ihre Mitte legen und es wird hemmungslos zu dritt gekuschelt. Am Frühstückstisch geht es damit dann auch in Romans Anwesenheit weiter. Während dieser sich sichtlich unwohl fühlt, vergräbt Katrin ihre kalten Hände unter den T-Shirts der Herren. Die Männer freut's ... erlebt man schließlich auch nicht jeden Tag.
