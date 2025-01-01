Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 3: Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 3
73 Min.Ab 6
Erstmals treffen sich Bauern und Bäuerinnen mit Arabella Kiesbauer in Saalbach-Hinterglemm, um sich gegenseitig über die Schulter zu schauen, wenn Arabella die Pakete mit den Bewerbungen übergibt. Überraschungen vorprogrammiert. Die Aufregung ist natürlich groß und es bilden sich auch so manche interessante Gruppen und Paare. Ob die Singles sich gegenseitig gut beraten? Auch Arabella wird auf eine harte Probe gestellt, denn - unter anderem - Bäuerin Katrin konfrontieren sie mit unerwarteten Neuigkeiten. Kaum ausgewählt, beginnen auch schon die Hofwochen - Aufregung pur für alle Beteiligten.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen