Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 3

ATVStaffel 11Folge 3
73 Min.Ab 6

Erstmals treffen sich Bauern und Bäuerinnen mit Arabella Kiesbauer in Saalbach-Hinterglemm, um sich gegenseitig über die Schulter zu schauen, wenn Arabella die Pakete mit den Bewerbungen übergibt. Überraschungen vorprogrammiert. Die Aufregung ist natürlich groß und es bilden sich auch so manche interessante Gruppen und Paare. Ob die Singles sich gegenseitig gut beraten? Auch Arabella wird auf eine harte Probe gestellt, denn - unter anderem - Bäuerin Katrin konfrontieren sie mit unerwarteten Neuigkeiten. Kaum ausgewählt, beginnen auch schon die Hofwochen - Aufregung pur für alle Beteiligten.

