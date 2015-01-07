Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 19Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.01.2015
In Saalbach-Hinterglemm, im exklusiven Ambiente des Hotel Alpinjuwel treffen Bauern und Bewerber wieder aufeinander. Lange ist es her, seit die Favoriten auf den Bauernhöfen waren. Für manche ist die das erste Wiedersehen seit der Hofwoche, d.h.: es gibt jede Menge zu besprechen. Aber es wird auch geflirtet und gefeiert. Auch Arabella lässt sich von der ausgelassenen Stimmung mitreissen. Und selbstverständlich wartet auch die eine oder andere Überraschung. Was wurde aus all den vielversprechenden Liebespaaren und was wurde aus Johanns Wies'nflirt?
