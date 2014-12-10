Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 17Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 17: Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 17
Während sich Anton um ein Wiedersehen mit Gabi bemüht, könnte bei Johann und Heidi der Traum einer Wohngemeinschaft platzen. Heidis Freizügigkeit kann und will Johann nicht tolerieren, ganz anders bei Andreas, der von der freizügigen Sabrina gar nicht genug bekommen kann. Für Bianca sind zwei fesche Kandidaten mehr als sie erhofft hat, und das macht es ihr nicht einfacher sich für einen zu entscheiden. Wird da ein Kuss helfen? Hannes lässt es in der Zwischenzeit ruhiger angehen, und genau diese ruhige Art schätzt er an einer seiner Kandidatinnen, aber für wen hat der kernige Ranggler Gefühle? Und welche Gefühle kommen zum Vorschein wenn sich drei steirische Bauern auf einen Roadtrip zur Wiesn in München begeben?
