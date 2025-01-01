Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 12Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 12: Bauer sucht Frau - Staffel 11 Folge 12
Anton weiß gar nicht so genau, wo ihm der Kopf steht. Einerseits ist Andrea bis über beide Ohren in den sympathischen Steirer verliebt, andererseits ist da jetzt Gabi, die den schüchternen Bauern von der ersten Minute an noch verlegener macht, als er schon ist. Aber Anton ist nicht unvorbereitet: Er hat eine luftige Überraschung geplant, die ganz eindeutig Eindruck auf seine Favoritinnen macht, denn: Es kommt zu einem ersten Kuss. Während bei Anton die Hofwoche erst langsam ins Rollen kommt, geht bei Gerfried die Post ab. Kaum ist Kandidatin 1 abgereist, geht die Party richtig los, denn die 4 Damen wissen, wie man feiert; nicht zuletzt dank der erlesenen Mischungen, die Gerfrieds Kochclub-Freunde zu mischen wissen. Kleiner Wehmutstropfen: Dem Bauern wird es dann fast ein bisschen zu viel. Kurzerhand steckt er die Damen ins Bett – nicht ohne sich jede Menge Gute-Nacht-Busserls abzuholen… ohne Anklopfen, versteht sich. Auch Huskyzüchter Michael ist bereits in guter Gesellschaft, obwohl es auf dem abgeschiedenen Hof in Oberösterreich rund ums Lagerfeuer weitaus ruhiger zugeht als bei den feierfreudigen Steirern. Auch Biker Johann hat jede Menge Gäste eingeladen, um seinen Favoritinnen in entspannter Atmosphäre näherkommen zu können. Der Plan würde auch aufgehen, wenn Johann sich mehr um seine Frauen kümmern würde. Und wäre das nicht genug, lüftet Heidi ihr Geheimnis. Wie Johann die Enthüllung aufnimmt? Und: Bianca hat Arabella einen verblüffenden Clip geschickt.
